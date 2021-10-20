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BM İklim Zirvesi: COP26 nedir, ne zaman, nerede yapılacak?

BM İklim Zirvesi: COP26 nedir, ne zaman, nerede yapılacak?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP), bu yıl 26. kez düzenleniyor. Peki COP nedir, neden önemli? COP26 ne zaman, nerede yapılacak? İşte detaylar...