BM İklim Zirvesi: COP26 nedir, ne zaman, nerede yapılacak?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP), bu yıl 26. kez düzenleniyor. Peki COP nedir, neden önemli? COP26 ne zaman, nerede yapılacak? İşte detaylar...

COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin değerlendirileceği ilk zirve olacak.

Yakın geçmişe bakarak neler başarıldığı ve hangi konularda başarısız olunduğunun muhasebesi yapılacak.

COP26 hakkında bilgi almak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. Peki COP nedir? COP26 ne zaman ve nerede? İşte ayrıntılar...

COP NEDİR?

COP, Türkçe'ye "Taraflar Konferansı" olarak çevrilebilecek "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltması. Her yıl düzenlenen zirve, 197 ülkeyi bir araya getirerek, iklim değişikliğinin ve ülkelerin bununla nasıl mücadele edeceğinin tartışıldığı bir platform yaratıyor.

COP zirveleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) bünyesinde düzenleniyor.

Küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesi olan UNFCCC'nin yürürlüğe girdiği 21 Mart 1994'ten bu yana, COP zirveleri düzenleniyor.

COP26 NE ZAMAN VE NEREDE?

Bu yıl düzenlenecek COP26, 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da yapılacak.