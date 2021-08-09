BM: İnsan faaliyetleri, dünyanın iklimini değiştiriyor

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel gelişmelere ilişkin raporunu duyurdu. Düşük karbonlu gelecek için çaba harcanması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü ve BM Çevre Programı tarafından kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), son günlerde küresel ölçekte yaşanan sel felaketleri ve orman yangınlarının ardından hazırladığı raporu paylaştı.

Raporda, insan faaliyetlerinin dünyanın iklimini daha önce "benzeri görülmemiş" şekilde değiştirdiği belirtildi. Bazı değişikliklerin "artık kaçınılmaz ve geri döndürülemez" olduğuna dikkat çekildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL ÖNLENEBİLİR SORUSUNUN CEVABI

Önümüzdeki 20 yıl içinde, sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu da muhtemel geniş çaplı yıkım ve aşırı hava koşulları anlamına geliyor.

IPCC'nin raporunda, içinde bulunduğumuz on yılda sera gazlarında yalnızca hızlı ve ciddi azalmaların bu tür iklim değişikliklerini önleyebileceği kaydedildi.

"MİLYARLARCA İNSAN RİSK ALTINDA" UYARISI

Raporu insanlık için "kırmızı kod" şeklinde tanımlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Alarm zilleri sağır ediyor ve kanıtlar su götürmez: Fosil yakıtların kullanılmasından ve ormanların yok edilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı riske atıyor." dedi.

"BU RAPOR FOSİL YAKITLARIN ÖLÜM HABERİ OLMALI"

Guterres, iklim değişikliğini önleme çabaları doğrultusunda yeni kömür santrallerinin yanı sıra fosil yakıt arama ve geliştirme faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

Hükümetlere, yatırımcılara ve işletmelere seslenen BM yetkilisi, düşük karbonlu bir gelecek için çaba harcanması gerektiğini belirterek, "Bu rapor, gezegenimizi yok etmeden önce, kömür ve fosil yakıtların ölüm haberi olmalıdır." diye konuştu.

"DÜNYA BİR ARAYA GELMELİ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Önümüzdeki on yıl, gezegenimizin geleceğini güvence altına almak için çok önemli. Raporun, kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek kritik Cop26 Zirvesi öncesinde, dünyanın harekete geçmesi için bir uyarı alarmı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Özel Temsilcisi John Kerry, "Dünya bir araya gelmeli. Glasgow, bu krizde bir dönüm noktası olmalı." dedi.

GÖZLER GLASGOW'DA DÜZENLENECEK ZİRVEDE

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (Cop26), İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek. Kasım ayındaki toplantıda iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.

Cop26 Başkanı Alok Sharma, insan davranışlarının küresel ısınmayı endişe verici bir düzeyde hızlandırdığını dile getirerek, "Bunu doğru anladığımız an Cop26 olmalı. Vaktimizin dolduğunu sanmıyorum fakat vaktimizin kalmayabileceği ana doğru yaklaştığımızı düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.