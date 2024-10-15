BM, İsrail'in yoğun saldırıları sonrası acil ateşkes çağrısını yineledi

DHA

İsrail'in Filistinlilere yönelik zalim politikası sürüyor...

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi.

Acı saldırıda, biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

BM'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajda, İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısı yinelendi.

"İÇİNDE İNSANLARIN UYUDUĞU ÇADIRLAR YANDI"

Mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca mesajda, saldırının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı belirtilerek, okulun çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı aktarıldı.