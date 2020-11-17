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    BM: Kapalı Maraş'taki gelişmelerden endişeliyiz

    BM: Kapalı Maraş'taki gelişmelerden endişeliyiz

    Birleşmiş Milletler, Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi.
    • AA
    • 17.11.2020 - 01:23
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 01:23
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    Birleşmiş Milletler'den (BM), hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş'ı ziyaret etmesiyle ilgili açıklama geldi.

    "ENDİŞEYLE YAKINDAN İZLİYORUZ"

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söylebilirim.'' değerlendirmesinde bulundu.

    Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

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    DİALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

    Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.

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