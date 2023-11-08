BM'den Gazze çıkışı: İsrail'in operasyonu savaş suçudur BM Raportörü Rajagopal, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 33 gündür devam ediyor.

Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek büyüyor.

Şu ana kadar 10 binden fazla insanın can verdiği vahşi saldırılarda ölenlerin çoğu ise çocuk.

İsrail saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu haftalardır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi gece gündüz bombalıyor.

BM Raportörü açıklamada bulundu

İşgal girişimi tüm hızıyla sürerken BM Raportörü Rajagopal'den kritik bir açıklama geldi.

"Gazze'de askeri operasyon yürütmek savaş suçudur"

BM Raportörü Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor"

BM Raportörü, şöyle devam etti:

Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.