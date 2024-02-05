BM: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğiz Birleşmiş Milletler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini bildirdi.

AA

Ankara önemli bir ziyarete hazırlanıyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olacak.

Dünyanın gözü ise bu ziyarete çevrildi.

BM Sözcüsü soruları yanıtladı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.

"Ziyareti yakından takip edeceğiz"

Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.

Ukrayna meselesi ana gündem

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)