BM: Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceğiz

Ankara önemli bir ziyarete hazırlanıyor...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olacak.
Dünyanın gözü ise bu ziyarete çevrildi.
BM Sözcüsü soruları yanıtladı
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Putin'in ziyaretinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılma ihtimaline BM dahil olacak mı" sorusu üzerine Dujarric, ikili ziyarete dahil olmadıklarını kaydetti.
"Ziyareti yakından takip edeceğiz"
Dujarric, "Ancak tabii ki ziyaretten çıkacak sonuçları çok yakından takip edeceğiz." dedi.
Ukrayna meselesi ana gündem
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların istişare edileceğini söylemişti.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını bildirmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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