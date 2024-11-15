BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi: Dünyada 10 kişiden 1'inin aç uyuması utanç verici

DHA

Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. kuruluş yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutlandı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi’nin ev sahipliğinde CerModern’de gerçekleşen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Babatunde Ahonsi, 79 yıl önce yürürlüğe giren BM Antlaşması’nın, hala dünya için bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı. Ahonsi, BM Antlaşması’nın krizlere karşı dayanışmayı ve bölünmelere karşı birliği teşvik ettiğini belirterek, küresel sorunların karmaşıklığına dikkat çekti:

"BOLLUK İÇİNDEKİ DÜNYADA HER 10 KİŞİDEN BİRİ AÇ UYUYOR"

Çatışmaların giderek şiddetlendiği, kutuplaşmanın derinleştiği bir dönemdeyiz. 2024 yılında olmamıza rağmen dünyada hala ciddi bir küresel açlık sorunu var. Her 10 kişiden biri, bolluk içinde yaşayan bu dünyada, düzenli olarak bir gün ya da daha uzun süre aç uyuyor. Bu utanç verici durum, gıda güvensizliği olarak tanımlanıyor. Öte yandan iklim krizi hızlanırken, yeni ve karmaşık teknolojiler hayatımıza giriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ise hedeflerin gerisinde kalıyor. İşte tam da bu zorlu zamanlarda Birleşmiş Milletler, küresel sorunların çözümünde vazgeçilmez bir platform olma özelliğini koruyor.

Ahonsi, savaşların yıkıcı etkilerinden iklim krizine, artan eşitsizliklerden yapay zekanın ortaya çıkardığı meydan okumalara kadar pek çok sorunun, hiçbir ülkenin tek başına çözmeye muktedir olmadığı kadar büyük olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler’in çok taraflı iş birliği anlayışının, bu küresel meselelerin çözümünde kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Resepsiyon, dünya sorunlarına dair farkındalığı artırırken, uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.