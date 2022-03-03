BM: Ukrayna'da 10 milyondan fazla kişi evini terk edebilir

BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği 4 milyon kişinin de mülteci durumuna düşebileceği uyarısı yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde.

Ülkenin birçok bölgesinde sıcak çatışmalar devam ederken 1 milyon Ukraynalı evlerini terk ederek çeşitli ülkelerde mülteci durumuna düştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçlara iliişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dujarric bölgede insani ihtiyaçların arttığını söyledi.

10 MİLYON İNSAN EVİNİ TERK EDEBİLİR

Dujarric, "Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişin hayatını kaybettiğini, 553 kişinin de yaralandığını belirtti.