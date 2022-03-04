BM: Ukrayna'da 331 sivil öldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Ukrayna'da 331 sivilin öldüğünü, 675 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yöneik işgal harekatı 9. gününde.

Ukrayna'nın birçok şehrinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken can kayıpları da artıyor.

Rusya ve Ukrayna taraflarından imha edilen askeri araç ve öldürülen asker sayılarına ilişkin farklı veriler açıklansa da Birleşmiş Milletler (BM) ilk kez sivil kayıp sayısını açıkladı.

19'U ÇOCUK, 331 SİVİL ÖLDÜ

Buna göre BM İnsan Hakalı Ofisi (OHCHR), Ukrayna'da 19'u çocuk olmak üzere 331 sivilin öldüğünü duyurdu.

Bugün yapılan açıklamada 675 sivilin ise yaralandığını belirtildi.

BOMBARDIMANLAR, FÜZE, ROKET VE HAVA SALDIRILARI CAN ALDI

OHCHR'ye göre, sivillerin çoğu ağır topçu bombardımanı, çok namlulu roket sistemleri, füzeler ve hava saldırılarıyla öldürüldü.