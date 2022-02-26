Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
544.789
-1.20%
BTXN Coin
39.99
1.13%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, çatışmaların 3’üncü gününde 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin sınırını geçtiğini belirtti.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 18:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor

    Rusya'nın Ukrayna işgalinin 3’üncü gününde çatışmalar devam ederken binlerce Ukraynalı ülkeyi terk ediyor.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    150 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ÜLKEDEN ÇIKTI

    Grandi, 150 binden fazla Ukraynalı mültecinin yarısının Polonya’ya ve diğer yarısının ise Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer ülkelere geçiş yaptığını vurguladı.

    Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, Ukrayna sınırına yakın Palanca köyü civarında çadır kent oluşturduklarını ve çatışmaların ilk gününde yaklaşık 4 bin Ukraynalı mülteciyi kabul ettiklerini belirtti.

    İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Ukraynalı vatandaşlara seslenerek Ukrayna’ya komşu ülkelerde visa başvurusu yapabileceklerini ifade etti.

    Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı ve gümrük memurları, gece boyunca çocuklu kadınların sınırı geçmesi için yardımcı olduklarını belirtti.

    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor #1


    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor #2

    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor #3

    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor #4

    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor #5

    BM: Yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere geçiş yapıyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
    Gündem

    Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Baş ağrısını hafifletmek için 6 doğal çözüm
    Sağlık

    Baş ağrısını hafifletmek için 6 doğal çözüm

    Görüş Bildir