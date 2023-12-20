BM'de Gazze oylaması üçüncü kez ertelendi Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. Oylamanın perşembe günü tekrar yapılması bekleniyor.

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de sürdürdüğü soykırım, yıkım ve işgale karşı Türkiye'nin en başından beri sürdürdüğü diplomatik çabalar sonuç verdi.

Birleşmiş Milletler'de ABD ve bazı ülkelerin karşı oylarına rağmen, Gazze'de insani ateşkes için karar alındı.

Bağlayıcı olmasa da dünyanın çoğunluğunun Türkiye ile aynı görüşte olduğu bir kez daha İsrail yandaşı ülkelere gösterildi.

Gazze oylaması yine ABD'ye takıldı

Ne var ki, BMGK'da Gazze için yapılan oylama, bir kez daha ABD'ye takıldı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki Gazze oylaması 3. kez ertelendi. ABD'nin müzakere için BMGK'dan süre istediği belirtildi.



Oylamanın perşembe günü tekrar yapılması bekleniyor.