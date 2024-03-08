BM'den 8 Mart açıklaması: Gazze'de günde 63 kadın öldürülüyor Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 37’si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü duyurdu.

AA

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), bugüne özel paylaşımında Gazze'deki İsrail soykırımına dikkat çekti.

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Gazze’deki kadınlar bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

"Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor"

İsrail’in saldırılarında en az 9 bin kadının öldürüldüğü ve çok daha fazlasının ise enkaz altında kaldığı vurgulanan paylaşımda, "Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 Filistinli yaralandı.

Saldırılarda öldürülenlerin yüzde 70’ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)