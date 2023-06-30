BM'den Fransa'ya çağrı: 'Tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır' Birleşmiş Milletler, Fransa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ülkede gerilimin tırmanmasına neden olan 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olaya tepki gösterdi.

AA Fransa'da tansiyon düşmek bilmiyor... Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve infiale yol açan olayın etkileri devam ediyor. Başkent Paris'in batısındaki Nanterre kentinde yaşanan olayda, 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü Nahel M. polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Afrika kökenli siyahi ve Müslüman gencin ölümü, ülkeyi adeta karıştı. 875 kişi tutuklandı Sokaklara dökülen halk, kentleri ateşe vermeye başladı. Bu süreçte güvenlik güçleri de eylemleri engellemek için müdahalelere başladı. Gözaltına alınanların sayısı 875'e yükseldi. "Irkçılık ve ayrımcılık sorunları ele alınmalı" Yaşananlara bir tepki de Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. BM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır. Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır.