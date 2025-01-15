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DHA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine değişim anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti:

"TARAFLARI ANLAŞMAYA UYMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde bir anlaşmanın ilan edilmesini olumlu bir adım olarak görüyorum. Tüm tarafları taahhütlerini yerine getirmeye ve anlaşmanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi için çaba göstermeye davet ediyorum.

"HIZLI, GÜVENLİ VE ENGELSİZ İNSANİ YARDIM" ÇAĞRISI

Guterres, çatışmaların başlangıcından bu yana derhal ateşkes ilan edilmesi ve tüm rehinelerin koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısını yineledi:

Önceliğimiz, bu çatışmanın yol açtığı büyük acıları hafifletmek olmalı. Herkesi, yardıma muhtaç tüm sivillere hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyorum.

Yaşanan zorlukların farkında olduklarını vurgulayan Guterres, "İnsani değerlerimizi koruyarak, mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.