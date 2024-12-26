BM'den Suriyeli değerlendirmesi: 3 haftada 50 binden fazla kişi ülkesine dönüş yaptı

AA

Geçtiğimiz haftalarda tarihi bir ilerleyişi imza atan muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesi sonrası 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

Bunun üzerine Esad Rusya'ya sığındı.

Suriyeliler yaşanan bu gelişmeleri sevinçle kutlarken farklı ülkelerde yaşamını sürdüren birçok Suriyeli de ülkelerine dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.

3 HAFTADA 50 BİN KİŞİ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, komşu ülkelerden Suriye'ye dönen mülteci sayısını açıkladı.

Buna göre, mülteci sayısının 3 haftada 50 bini aştığı bildirildi.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Ayrıca, komşu ülkelerden evlerine dönen Suriyeli mülteci sayısının yavaş yavaş arttığının altı çizildi.

Grandi, Suriye'deki fiziki koşulların vahim durumda olmaya devam ettiğini, geri dönenlere ve ihtiyacı olan herkese daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini kaydetti.