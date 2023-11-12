BM'nin Gazze'deki yerleşkesi bombalandı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yaptığı açıklamada, "BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez" dedi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapsihanesine çeviren İsrail, hastane ve mülteci kamplarını da bombalayarak savaş suçu işliyor.

Ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkayan ve masaya oturmayı reddeden İsrail, Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki yerleşkesine de bomba yağdırdı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yaptğı açıklamada sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

UNDP, personelin 13 Ekim’de ofisi terk ettiği ve yerleşkeye sivillerin sığındığını belirtti.

Çok sayıda ölü var

UNDP’den yapılan açıklamada, “UNDP, Gazze’deki Birleşmiş Milletler yerleşkesinin bombalandığına dair ilk raporlardan derin üzüntü duymaktadır. Bombardımanın önemli sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtığı bildiriliyor." ifadeleri yer aldı.

"Bu çatışmalar durdurulmalı"

UNDP tarafından yapılan açıklamada, "Sığınma arayan birkaç yüz kişinin yerleşkeye girdiğini bildirdi ve bu sayının o zamandan beri önemli ölçüde arttığına dair göstergeler var. Bu çatışmanın ortasında kalan sivillere yönelik süregelen ölüm ve yaralanma trajedisi kabul edilemez ve durdurulmalıdır.

Sivillere, sivil altyapıya ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmeli ve bunlar korunmalıdır. Ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dâhil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli ve bu hukuka riayet edilmelidir” denildi.

"Her açıdan yanlış"

UNDP Yöneticisi Achim Steiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze'deki UNDP ofisi dün gece bombalandı ve yerleşkemizde sığınanlar arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bu her açıdan yanlıştır. Siviller, sivil altyapı ve BM tesislerinin dokunulmazlığı her zaman korunmalıdır” dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)