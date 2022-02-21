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    BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat da yer aldı

    Metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çeken BM raporunda en gürültülü şehirler arasından Tokat da yer alınca, bölge halkı şaşırdı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 14:52
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    BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat da yer aldı

    Birleşmiş Milletler (BM), ses kirliliğine dikkat çekmek adına yeni bir rapor hazırladı.

    BM Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekilmesinin yanında, listedeki bölgeler de merak uyandırdı.

    İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı.

    2009'DAKİ YAYINA DAYANDIRILDI

    Söz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.

    BM nin ses kirliliği raporunda Tokat da yer aldı #1

    TOKATLILAR ŞAŞKIN

    BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat’ın adının geçmesine karşı vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat’ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu belirten vatandaşlar, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.


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