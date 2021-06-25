Bodrum Belediye Başkanı Aras: Bu yaz su sıkıntısı yaşayacağız

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yaz su sıkıntısı yaşanacağını söyleyerek, “Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Ek su kaynakları bulmazsak, sıkıntı yaşayacağız." dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Bodrum'un nüfusu 3 katına çıktı.

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde başkan Ahmet Aras, bugün düzenlediği basın toplantısında nüfusun üç katına çıkması ile birlikte kronikleşen sorunların arttığını söyledi.

"BODRUM SUSUZ BİR YAZ GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR"

Aras, “Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Ek su kaynakları bulmazsak, sıkıntı yaşayacağız. Birçok sorunumuz var. Yerel yönetim olarak bunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil” dedi.

Açıklamalarına devam eden Aras, en önemli sorunlardan birinin içme suyu problemi olduğunu da sözlerine ekledi.

"BAHÇE VE ÇİM SULAMA İŞLERİNİ BIRAKALIM, SUYUMUZ YOK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. En önemlisi içme suyu problemi. Mumcular Barajı’nın doluluk oranı şu anda yüzde 28 oranında, ağustos ayı itibarıyla su alamayacağız. Kuraklık sadece ilçemizin değil bütün ülkemizin problemi. Bu nedenle Bodrum için ek su kaynakları yaratmaya çalışıyoruz, önümüzdeki yıllarda kentin en büyük sorunlarından biri su olacak. Bodrum susuz bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Bahçe ve çim sulamaları gibi işleri devam ettirmemeliyiz."