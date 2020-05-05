Bodrum Belediyesi, Özdil'in kaçak yaptığını tescilledi

CHP'li Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada Yılmaz Özdil'in villasına kaçak olarak neler yaptığı tek tek belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk üzerine yazdığı kitaplarla büyük bir servet elde eden Yılmaz Özdil, elde ettiği kazançla Muğla'nın Bodrum ilçesinde lüks bir villa aldı.

Villada kaçak yapılaşmaya giden Yılmaz Özdil, adım adım villasını büyüttü.

CHP'li Bodrum Belediyesi, yapılan incelemenin ardından ayrıntılı bir açıklama yaptı.

TERAS ALTINA KAÇAK ODA VE DAHA FAZLASI

Açıklamada, Yılmaz Özdil'in villasına kaçak olarak müştemilat, jeneratör odası, bahçe deposu ve zemin terası altına ilave oda yaptırdığı belirtildi.

CHP'li belediyenin açıklamasında söz konusu villanın ruhsatının işyeri olarak alındığı daha sonra konut yapıldığı da belirtildi.

İŞTE BODRUM BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASI

Parselin yapılaşması hakkında:

* İlk ruhsat 12.02.2008 tarih ve 2008/16 sayılı yapı ruhsatı ile düzenlenmiştir. (2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (120,00 m²) İşyeri’dir.)

* Sonrasında bu yapı ruhsatına göre herhangi bir inşaat faaliyetine başlanılmamış ve iki yılda bir (süre uzatımı amacıyla) yenileme ruhsatları düzenlenmiştir.

* Daha sonrasında 20.12.2016 tarih ve 2016/746 sayılı tadilat ruhsatı düzenlenmiştir.

(Bu ruhsat da 2 bağımsız bölümden oluşan tek kat (142,50 m²) İşyeri’dir.

* Söz konusu yapı için (işyeri olarak) 10.08.2017 tarih ve 2017/383 sayılı yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

Yapının mevcut durumu hakkında:

* Yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında;

-müştemilat (18,00 m²)

-jeneratör odası (13,50 m²),

-bahçe deposu (9,50 m²),

-zemin terası altında ilave oda(81,00 m²) bulunmaktadır.

* Ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edilmiştir ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütülmüştür. (iskan sonrası)

* Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve JJH1BT5K belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.

* Yapı Kayıt Belgesi “Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m²” olarak düzenlenmiştir.

* Tapu kaydında taşınmazın niteliği; “2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası” olarak belirtilmektedir.