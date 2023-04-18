Bodrum Ramazan Bayramı'na hazır: Doluluk oranı yüzde 50 oldu Okulların tatil olmasıyla birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, tercihini Bodrum'dan yana kullandı. Bölgedeki otellerde doluluk oranı beklenenin üzerinde gerçekleşti.

DHA

Yurt genelinde Ramazan Bayramı telaşı yaşanıyor.

İşletmeciler, esnaf ve vatandaşlar hummalı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda okulların da 14 Nisan'da tatil olmasıyla birlikte bayram tatilini de birleştirenler adeta yollara düştü.

Tatilciler rotayı Bodrum'a çevirdi.

Otellerin yüzde 50'si doldu

Her yıl bayram telaşının ve yaz sezonunun yoğun yaşandığı bölgede, otellerdeki doluluk oranı şimdiden yüzde 50'ye ulaştı.

Bayramda eğlence mekanlarında tanınan isimlerin sahneye çıkacağı ve kent genelinde de çeşitli etkinlerin yapılacağı belirtildi.

"Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor"

Bayram için otellerin hazır olduğunu söyleyen Ömer Faruk Dengiz, şu ifadeleri kullandı:

Ara tatilinin ve bayramın birleşmesiyle 9 günlük tatil imkanı hepimiz için bir avantaj. 9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un değişik yerlerinde konserler verilecek ve oteller bu süre içerisinde hizmet verecek. Hava durumu da o dönemde iyi görünüyor. Bayram için rezervasyonlar elverişli. Bodrum'a gelmek isteyen misafirlerimiz, ilgili seyahat acentelerinden rezervasyonlar yapabilirler. Oteller hazır, açık olan otellerde müsaitlik mevcuttur. Açık olan otellerde doluluk oranı şu an yüzde 50 civarında. Kişi başı gecelik fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liralara kadar çıkıyor. Bayramda Bodrum'da tatil yapmak ayrıcalıktır.

"Deniz ve hava yoluyla 1,5 milyon turistin gelmesini hedefledik"

İlçede yabancı pazarında da hareketliliğin sürdüğüne dikkati çeken Dengiz, sözlerine şöyle devam etti:

Sezonun ilk haftalarında, kente gelen uçaklarda yüzde 80 civarında doluluk oldu. Bu olumlu gelişme, her gün yurt dışından 4 sefer düzenlenmekte. Mayısın ilk haftalarında Rusya'dan uçuşlar başlayacak. Uçakların doluluğu konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Deniz ve hava yoluyla 1,5 milyon turistin gelmesini sezon başında hedeflemiştik. Bunu umarım yakalayacağız.

"Sezon başı olması sebebiyle bayramda yüksek bir fiyat öngörüsü yok"

İlçede her bütçeye uygun tatil olanağı bulunduğunu ifade eden işletmeci Alişir Şahin de şöyle konuştu: