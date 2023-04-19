Bodrum sahilinde bir kez daha beyaz kum skandalı Bir otelin önündeki sahile beyaz kum dökümüyle ilgili yapılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri çalışmayı durdurdu.

İHA

Muğla’nın sahilleri bir kez daha beyaz kum ile gündeme geldi.

Yaz sezonu için hummalı hazırlıkların sürdüğü bölgede, her turizm sezonunda hortlayan beyaz kum dökümü, bu sene de aynen devam ediyor.

Daha önce Bodrum'un Turgutreis’te sahile dökülen beyaz kum, bu kez Torba Mahallesi’nde döküldü.

Denize beton yerleştirip kum döktüler

Site inşa eden bir firma tarafından sahile dökülen ve sahilin doğal karakteristiğini bozan beyaz kumlar görüntülendi.

Vatandaşlar tarafından çekilen bir görüntüde ise iş makinesinin sahili kazdığı görüldü.

Sahile dökülen kum derinlere kaçmasın diye deniz dibine yerleştirilen büyük beton bloklar, dikkatlerden kaçmadı.

Beton bloklar, görenleri şaşkına çevirdi.

Ekipler harekete geçti

İhbarın ardından Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya kabahatler kanunundan işlem yaptı.

Dökülen kum ve beton blokların kaldırılması talimatını verdi.

Zabıta ekipleri, tuttukları tutanakları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne de gönderirken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.