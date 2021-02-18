Güneşli havayı fırsat bilen ve sahillere inen Bodrumlular, salgını unutarak maske ve mesafe kurallarını hiçe saydı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün boyunca etkili olan fırtına yerini güneşe bıraktı.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla bölge halkı sahillere akın eti.

Kumbahçe sahilindeki görüntü ise yaz sezonunu aratmadı. Gruplar halinde oturanlardan bazıları hem maskeyi hem de sosyal mesafeyi unuttu.

35 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Bölgede denetim yapan polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem yapmak üzere tutanak tuttu. Bazı vatandaşlar polis ekiplerine çeşitli bahaneler üretip, ceza yememek için dil döktü.

Sigara içtiği ve yemek yediği için maske takmadığını ileri süren 35 kişi, ceza yemekten kaçamadı.

Bodrum sahillerinde dikkat çeken yoğunluk VİDEO