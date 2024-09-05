Bodrum sahillerinden poşet poşet çöp çıktı Bodrum'un en güzel koylarından birinden poşet dolusu çöp toplayan vatandaş, isyan etti ve o anları da kayda aldı.

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Haber Merkezi

Bodrum, Türkiye'nin turizm anlamında gözde yerlerinden birisi...

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da, sezon ise yavaş yavaş kapanmak üzere.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlayacak olması ve Bodrum'daki yoğunluğun azalmasının ardından da tatilcilerden geriye çöpler kaldı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Ensonhaber WhatsApp hattına gelen bir video, Bodrum'daki koyların kirletildiğini gözler önüne serdi.

İhbar hattımıza video gönderen vatandaş, Bodrum'un en güzel koyundan poşe poşet çöp topladığını belirtti.

"TEMİZ BİR MİLLET DEĞİLİZ"

İhbar hattımıza gelen videoda konuşan vatandaş ise "Bodrum'un en küçük ve en temiz koyundan çıkardığımız 6 poşet çöp. Kimse kusura bakmasın. Bizim milletimiz hiç dem vurmasın. Hiç temiz bir millet değiliz. Her taraf böyle. Kimse kusura bakmasın. İşte ortada." dedi.