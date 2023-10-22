Bodrum susuz kalıyor! Barajlar kritik seviyede... Kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarının kritik seviyeye ulaşması sonucunda çözüm ölü hacim olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalarla çekileceği konuşuluyor. Ancak bu yöntem bir başka tehlikenin kapısını aralıyor.

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Türkiye’de turizmin göz bebeği olarak nitelendirilen şehirlerden biri de Muğla.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Muğla’nın Bodrum ilçesi bu kez kuraklık alarmıyla gündemde.

Barajlar dibi gördü

Bodrum’u besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi dibi gördü.

Bunun üzerine her 2 barajdan bir süre önce su alımı durduruldu.

Ölü hacim pompalanacak

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, her 2 barajdaki “ölü hacim” olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekileceğini, bu yöntem ile Bodrum’a su verileceğin aktardı.

Ekolojik sistem zarar görecek

Ölü hacmin altından su alma çalışmalarıyla buradaki canlı hayatına ve ekolojik sistemin zarar göreceği düşünülüyor.

Ayrıca söz konusu suyun çamurlu olacağından içme suyuna kalıcı bir katkı sağlamayacağı ve elde edilen suyun da 15 gün yetebileceği aktarılıyor.