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    Bodrum ve Milas beyaza büründü

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da bir anda bastıran dolunun ardından yağan kar, bölge halkını şaşırttı.
    • AA
    • 28.01.2021 - 21:17
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 21:27
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    Bodrum ve Milas beyaza büründü

    Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

    Bodrum ilçe merkezinde uzun süre sonra kar yağmasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.

    KARTOPU KEYFİ

    Kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar kartopu oynadı, fotoğraf çektirdi. Bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

    Bodrum ve Milas beyaza büründü VİDEO

    Bodrum ve Milas beyaza büründü #1

    ANTİK KENT BEYAZLAR İÇİNDE KALDI

    Milas ilçesinde de yıllar sonra kar yağması nedeniyle Labranda Antik Kenti beyaza büründü. Antik kente gelenler, tarihi eserlerin önünde fotoğraf çektirdi.

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kar yağışının ilçede alışılmadık görüntüler sunduğunu söyledi. Tokat, ilçedeki antik kentin beyaz örtüyle buluşmasının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.

    Bodrum ve Milas beyaza büründü #2

    Bodrum ve Milas beyaza büründü #3

    Bodrum ve Milas beyaza büründü #4

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