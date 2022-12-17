Bodrum, yılbaşı için tercih ediliyor

Yılbaşına sayılı günler kalırken Ege’deki birçok otel ve resort şimdiden doldu. BOTAV Kurucu Başkanı Recai Çakır, "Yılbaşı rezervasyonlarını minimum 2-3 gün olarak kabul ediyoruz" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kaldı..

Yılbaşı gecesini ılık bir iklimde kutlamak isteyenler, Ege ve Akdeniz gibi turistik bölgelerde rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

Özellikle pandemiden sonra açık alanı olan mekanlarda daha fazla zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yılbaşı gecesi için tercihlerini dışarıda bolca zaman geçirebilecekleri ve havaların ılık olarak seyrettiği Ege ve Akdeniz sahillerinden yana kullanıyorlar.

Doluluk yaşanıyor

Turizmcilerin, son yıllarda çok çerçeveli hizmetler ile sezonu 12 aya çıkartmayı başardığı Muğla Bodrum’da, bu sene otellerin yılbaşı gecesi için rezervasyonlarında doluluk yaşanıyor.

Yeni yıla sayılı günler kala, Ege’deki birçok otel ve resort şimdiden doldu.

Özellikle Bodrum’da, sağlıklı yaşam, detoks, spa merkezi ve kaplıca turizmi gibi bünyesinde hizmetler sunan wellness otelleri büyük ilgi görüyor.

"Yılbaşında turistler Bodrum’u tercih ediyor"

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Kurucu Başkanı Recai Çakır yılbaşı programları için turistlerin Bodrum’a ilgisinden bahsederken şunları söyledi:

"Yılbaşında turistler Bodrum’u tercih ediyor. Çünkü Bodrum’da aralık ayında yaz hala devam ediyor. Hava güneş açtığında 20 derecelerde, güneş olmadığında ise 16 derecelerde çok ılıman bir iklim var.

Aynı zamanda da tabii oksijeni en bol bölge Bodrum. Mistik iki katlı mimarisi ve barlar sokağı ile sene boyunca burada hareketli bir yaşam var."





"Yılbaşı rezervasyonları yaptıranlar, hafta sonu tatili ve detoks ya da zayıflama programları ile birleştiriyor"



Bodrum’un yılbaşı programları hakkında bilgi veren Çakır, “Turistler, yılbaşı programlarını Bodrum’daki otellerin detoks ve zayıflama programları ile birleştirmeyi tercih ediyorlar.

Bizim uluslararası 7 yıldız ödüllü, sağlıklı yaşam konseptine sahip otelimizde şimdiden yeni yıl gecesi rezervasyonlarımız yarı yarıya doldu. Yılbaşı rezervasyonları yaptıranlar, bunu hafta sonu tatili ve detoks ya da zayıflama programları ile birleştiriyor.

Bir de tabii ki otelimizde çok değerli bir kaplıca suyumuz var Bodrum’da, kaplıcada, sağlıklı yaşam kürleri almak isteyen yoğun bir müşteri kitlesi var. Şu anki rezervasyon taleplerine bakarak, yılbaşında doluluk yaşayacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.





"Yılbaşı rezervasyonlarını minimum 2-3 gün olarak kabul ediyoruz"

İHA'nın haberine göre; Çakır, “Yılbaşı rezervasyonlarını minimum 2-3 gün olarak kabul ediyoruz. Bodrum’da, yılbaşı gecesi menüleri iyi otellerde 2 bin ila 3 bin 500 TL arasında ama daha basit restoranlarda bin TL'ye kadar iniyor. Aslında, Bodrum’da herkese göre bir yılbaşı kutlaması mümkün” dedi.



