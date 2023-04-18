Bodrum yolunda Ramazan Bayram'ı trafiği başladı Ramazan Bayramı tatiliyle okulların ara tatilinin birleşmesinin ardından, Bodrum’da yoğunluk başlarken, Bodrum yolunda trafik meydana geldi.

İHA

11 ayın sultanı Ramazan'ın son gününe gelirken bayram telaşı başladı.

Bayramlarda 1 milyon turisti bulan Bodrum’da bu yıl yerli ve yabancı sayısının Ramazan Bayramı'nda 700 bini bulması bekleniyor.

Ramazan Bayramı'na 3 gün kala hem yazlıkçılar hem de yerli ve yabancı turistler Bodrum’a akın ediyor.

Bayramı tatil yaparak geçirmek isteyen yerli turistin de vazgeçilmez adresi yine Bodrum oldu. Trafikte ve ilçe merkezindeki yoğunluk yavaş yavaş başladı.

Oteller kapılarını yerli ve yabancı turiste açtı.

Yüzde 50’nin üzerine çıkan otel rezervasyonlarının bayram günü yüzde 70’leri bulabileceği tahmin ediliyor.

"Bir doluluk söz konusu olacak"

Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yavaş yavaş başladığını açıklayan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz şöyle konuştu:

9 günlük bir tatil olduğu için bir hareketlilik mevcuttur. Belli sayıdaki oteller yüzde 50 doluluk oranını geçmiş durumda. Bir doluluk söz konusu olacak. Geçen senelerdeki gibi çok büyük bir rezervasyon olmayacaktır.



Trafik akıcı olmayacaktır daha önceki senelerdeki gibi. Yazlıkçıların gelmesiyle birlikte, trafikte epey bir yoğunluk oluşacaktır.

"Şu anda halen odalarımızda mevcut yerlerimiz var"

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise geçen yıllara göre doluluk oranlarının biraz az olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: