Bodrum’a akın var! 4,5 günde 100 bin araç geldi Dünyanın en ünlü tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum'a girişlerie geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, narkotik ve bomba arama köpeği 'Efor' ile araçları didik diki arıyor.

DHA Tatilciler Arefe gününde de yollarda... Kurban Bayramı'na saatler kale yollarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. 9 günlük tatil için rota belirleyen vatandaşlar, soluğu sahil kesiminde aldı. Bu illerden biri de her yıl büyük bir kalabalığı ağırlayan Muğla oldu. Kentin en çok rağbet gören ilçesi ise dünyaca ünlü Bodrum. Ekipler görevde Bayrama 1 gün kala ilçede yoğunluk her geçen gün artarken, güvenlik güçleri de önlemlerini artırdı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’nın resmi ve sivil ekipleri, ilçe girişindeki Güvercinlik Uygulama Noktası'nda araç aramalarını sıklaştırdı. Narkotik ve bomba köpeği Efor’un da kullanıldığı aramalarda, araçlar didik didik aranıyor. Sürücüler uyarılıyor Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıyor. Jandarma komutanlığının verilerine göre kente 4,5 gün içerisinde 100 bin araç giriş yaptı. Yoğun araç girişinin olduğu kentte zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Ekipler, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için özellikle kavşaklarda büyük çaba sarf ediyor.