Bodrum'da 100 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

İHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda da emniyet güçleri, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı ve harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket ederken, İtalya rotası üzerinde bulunan tekne durduruldu.

100 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Teknenin içerisindeki 45 düzensiz göçmen ile beraberinde 32 çocuk ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 6 çocuk yakalandı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI GÖZALTINDA

Karaya çıkarılan toplam 100 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)