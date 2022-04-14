Bodrum'da 2 yıl aradan sonra iftar sofrasında buluştular

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ramazan ayının iftar programı, Çırkan Mahallesi’ndeki binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen mahalle iftarları bu yıl yeniden başladı.

Bodrum Belesiyesi'nin Çırkan Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlediği iftar organizasyonunda, mahalle sakinleri aynı sofralarda buluşarak oruçlarını açtı.

İHA'nın haberine göre; yoğun bir katılımın olduğu iftar programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, İyi Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, meclis üyeleri, mahalle muhtarları katıldı.

Mahalle sakinleri aynı sofrada buluştu

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programından duydukları memnuniyeti aktaran vatandaşlar, Bodrum Belediyesi’ne bu program için teşekkür etti.

Başkan Aras sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yaşandığı bu kutsal ayda, iftar davetine katılan tüm vatandaşlara teşkkürlerini sundu.

İftar programı 16 Nisan'da İslamhaneleri Mahallesi’nde devam edecek.