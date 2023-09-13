Bodrum’da 44 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Emniyet güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Yunanistan'ın ittiği göçmenler kurtarıldı
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekiplere, aynı gün saat 04.20’de Bodrum açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi geldi.
Toplam 44 göçmen kurtarıldı
Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan toplamda 44 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)