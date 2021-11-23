Euro
13.7123
6.94%
Dolar
12.1709
6.7%
Altın
705.08
6.45%
Borsa
1.772
0.92%
Bitcoin
674.440
4.08%
BTXN Coin
20.93
1.79%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Bodrum'da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu

    Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denizde sürüklenen yelkenli bir tekne Ortakent sahilinde karaya oturdu.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah başlayan sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

    Zaman zaman sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

    600 BİN LİRALIK TEKNE KARAYA VURDU

    Fırtına nedeniyle Ortakent sahiline 10 metre uzunluğunda Çilek isimli yelkenli bir tekne ise karaya oturdu.

    Sürüklenerek sahile oturan teknenin fiyatı ise, 600 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

    SEFERLER İPTAL OLDU

    Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edilirken, Bodrum Belediyesi ise,teknelerin limandan çıkmaması için uyarılarda bulundu.

    Bodrum da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu #1

    Bodrum da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu #2

    Bodrum da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir