Bodrum'da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu

Bodrum'da 600 bin liralık yelkenli tekne karaya vurdu

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denizde sürüklenen yelkenli bir tekne Ortakent sahilinde karaya oturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah başlayan sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Zaman zaman sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

600 BİN LİRALIK TEKNE KARAYA VURDU

Fırtına nedeniyle Ortakent sahiline 10 metre uzunluğunda Çilek isimli yelkenli bir tekne ise karaya oturdu.

Sürüklenerek sahile oturan teknenin fiyatı ise, 600 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

SEFERLER İPTAL OLDU

Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edilirken, Bodrum Belediyesi ise,teknelerin limandan çıkmaması için uyarılarda bulundu.











