Bodrum’da 61 kaçak göçmen yakalandı

AA
Kaçak göçle mücadele yurt genelinde devam ediyor...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
TOPLAM 61 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18’i çocuk, 40 kaçak göçmeni yakaladı.
Ekipler aynı tarihte saat 06.35’te Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen 1’i çocuk, 21 kaçak göçmeni yakaladı.
GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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