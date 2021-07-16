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    Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 21:11
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    Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 02.15 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğunu bilgisini aldı.

    63 GÖÇMEN VE 2 KAÇAKÇI YAKALANDI

    Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

    GÖÇMEN KAÇAKÇILARI GÖZALTINA ALINDI

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakcısı gözaltına alındı.

    Bodrum da 63 kaçak göçmen yakalandı #1

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