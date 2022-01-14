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    Bodrum'da Akdeniz foku görüldü

    Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Bitez limanı'ndaki balıkçılar tarafından görüntülenirken, tekne kıyısına gelen fok, aniden kayboldu.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 17:08
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    Bodrum'da Akdeniz foku görüldü

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, Bitez Liman'ında balıkçılar tarafından görüntülendi.

    AKDENİZ FOKU TEKNE KIYISINDA GÖRÜLDÜ

    Sabah saatlerinde balıkçı teknelerinin bulunduğu yerde olan balıkçılar, bu canlının Akdeniz foku olduğunu fark etti.

    Bodrum'da Akdeniz foku görüldü

    GÖZLERDEN KAYBOLDU

    Görüntülerde, fokun, limanda kefal sürüsünün peşinde giderek avlanmaya çalışması yer aldı. Su yüzeyine çıkan fok daha sonra gözden kayboldu.

    Bodrum da Akdeniz foku görüldü #1

    Bodrum da Akdeniz foku görüldü #2

    Bodrum da Akdeniz foku görüldü #3


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