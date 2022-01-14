Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Bitez limanı'ndaki balıkçılar tarafından görüntülenirken, tekne kıyısına gelen fok, aniden kayboldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, Bitez Liman'ında balıkçılar tarafından görüntülendi.

AKDENİZ FOKU TEKNE KIYISINDA GÖRÜLDÜ

Sabah saatlerinde balıkçı teknelerinin bulunduğu yerde olan balıkçılar, bu canlının Akdeniz foku olduğunu fark etti.

Bodrum'da Akdeniz foku görüldü

GÖZLERDEN KAYBOLDU

Görüntülerde, fokun, limanda kefal sürüsünün peşinde giderek avlanmaya çalışması yer aldı. Su yüzeyine çıkan fok daha sonra gözden kayboldu.









