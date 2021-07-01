Bodrum'da asfalt yarıldı, cip içine düştü

Muğla'nın en işlek ilçesinde, caddeden geçen ana isale hattının patlaması sonucu istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz ay sünger heykelinin açılış töreninde konuşma yaparak heykelin, 2 yıllık zorlu bir sürecin ürünü olduğunu söylemişti.

Belediye Başkanı Aras, heykel çalışmaları için gösterdiği özeni ilçe yollarına gösteremedi.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde ana isale hattında patlak yaşandı.

Patlaktan çıkan tonlarca su caddeye akarken, suyun tazyikiyle asfalt yarıldı ve 2 metre genişliğinde çukur açıldı.

ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

O esnada yoldan geçen bir cip, çukura girdi. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.





O ANLAR KAMERADA

Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatılırken, Akyarlar Mahallesi’nde geçici su kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Öte yandan, isale hattı patlaması sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'da asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü

"YARDIM ETMESELER ORADA KALIRDIK"

Araçta bulunan Mehmet Baran Örz, olayla ilgili konuşarak, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık.” dedi.