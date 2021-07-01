Euro
10.2927
-0.33%
Dolar
8.6563
-0.49%
Altın
493.23
-0.39%
Borsa
1.373
1.21%
Bitcoin
291.000
-2.00%
EXEN Coin
29.70
-1.29%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Bodrum'da asfalt yarıldı, cip içine düştü

    Bodrum'da asfalt yarıldı, cip içine düştü

    Muğla'nın en işlek ilçesinde, caddeden geçen ana isale hattının patlaması sonucu istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz ay sünger heykelinin açılış töreninde konuşma yaparak heykelin, 2 yıllık zorlu bir sürecin ürünü olduğunu söylemişti.

    Belediye Başkanı Aras, heykel çalışmaları için gösterdiği özeni ilçe yollarına gösteremedi.

    Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde ana isale hattında patlak yaşandı.

    Patlaktan çıkan tonlarca su caddeye akarken, suyun tazyikiyle asfalt yarıldı ve 2 metre genişliğinde çukur açıldı.

    ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

    O esnada yoldan geçen bir cip, çukura girdi. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

    Bodrum da asfalt yarıldı, cip içine düştü #1

    O ANLAR KAMERADA

    Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatılırken, Akyarlar Mahallesi’nde geçici su kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Öte yandan, isale hattı patlaması sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Muğla'da asfalt yarıldı, lüks cip içine düştü

    "YARDIM ETMESELER ORADA KALIRDIK"

    Araçta bulunan Mehmet Baran Örz, olayla ilgili konuşarak, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık.” dedi.

    Bodrum da asfalt yarıldı, cip içine düştü #2

    Bodrum da asfalt yarıldı, cip içine düştü #3

    Bodrum Belediyesi'nin heykel açılış töreni HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Bodrum da asfalt yarıldı, cip içine düştü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir