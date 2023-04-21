Bodrum'da bayram hareketliliği yaşandı: Plajlar doldu taştı Muğla'nın dünyaca turistik ilçesi Bodrum’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sahilde yoğunluk oluştu.

Güneşi gören yerli ve yabancı turistler, başta Gümbet ve Kumbahçe olmak üzere plajları doldurdu.

Hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı.

Denize girdiler

Bazı turistler denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı otellerde düzenlenen aktiviteler ise tatilcilerden ilgi gördü.

"Ramazan Bayramı'nı da sezonun başlangıcı kabul ediyoruz"

Bayramda sahillerde hareketliliğin başladığını söyleyen turizmci Serkan Karaman şu ifadeleri kullandı: