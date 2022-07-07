Bodrum'da bayram öncesi trafik durma noktasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik, durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasının ardından rezervasyon sayıları yüzde yüz arttı.

Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte bayramda nüfusun 1 milyonu bulabileceği belirtilirken, trafik ise bayrama 2 gün kala kilitlendi.

Bodrum Belediyesi çalışma saatlerini 24 saate çıkardı.

Emniyet güçleri ve jandarma ekiplerince arife gününden itibaren ilçedeki giriş çıkışlarda 24 saat trafik uygulamaları yapılacak.

"Yoğunluk başladı, geçtiğimiz yıllardaki gibi olacaktır yine"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kurban Bayramı'na yaklaşmamızla beraber Bodrum hareketlenmeye başladı. Bodrum’da yaşayan, Bodrum’a tatile gelecek olan ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Bayram tedbirlerini Bodrum Belediyesi olarak alıyoruz. Kaymakamlığımız, emniyetimiz ve jandarmamız da güvenli bir tatil ve bayram için 24 vatandaşlarımızın hep yanında olacaklar. Zabıtalarımız da 24 saat esas alarak denetimlerini sürdürecek. Bodrum Belediyesi 7/24 görevde olacak. Vatandaşlarımız rahat bir tatil yapmalarını, rahat bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Kurban Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Trafik artış gösterdi, Geçtiğimiz yıllar gibi olacaktır yine, Bodrum cazibesini her zaman korur bu konuda. Bu seneki tek sıkıntımız maliyetlerin biraz yüksek olması. Maliyetler yükselince vatandaşlarımızın tatile çıkma şansı da biraz azaldı gibi görünüyor. Diğer bayramlardan biraz daha sönük geçebilir” dedi.

"Bizim sorunumuz hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek"

İHA'nın aktardığına göre Başkan Aras, Bodrum'a akın eden turistlerle birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilgili ise “Bizim sorunumuz artan nüfusla ilgili değil, hizmet olarak bu nüfusa yetebilmek. Nüfus yoğunluğu Bodrum'daki yoğunluk artık normal bir durum haline geldiği için alt yapımızın, üst yapımızın, ulaşım sistemimizin, katı atık toplama sistemimizin, içme suyu temininin ve trafik düzenlemesinin buna göre olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bodrum konsere doyacak

Öte yandan Bodrum’un her noktasından 9 gün boyunca konserler olacak.

İbrahim Tatlıses, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Gülşen, Hande Yener, Mahsun Kırmızgül, Zara, Funda Arar, Kubat gibi birçok ünlü sanatçı Bodrum’un dört bir yanında konser verecek.

Otellerin ve restoranların yanı sıra antik tiyatroda da bir birinden ünlü sanatçılar konser verecek.