Bodrum'da bayram yoğunluğu: Seferler 2 katına çıktı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da bayram trafiği yaşanıyor.

Pandemi önlemlerinin tamamen kalkmasıyla beraber 2-4 Mayıs arasındaki Ramazan Bayramı tatili, iki yıl sonra en hareketli dönemini gerçekleştirmek üzere.

Bu hareketlilikten bir tanesi de Bodrum Havalimanı'nda yaşanıyor.

Sefer sayıları artırıldı

Ramazan bayramının bahar dönemine gelmesiyle birlikte turizm sezonunun da açılması bekleniyor. Bu canlılıktan mutlu olduklarını belirten turizmciler, bayramı bir fırsat olarak gördüklerini, konserler ve etkinliklerle müşterilerine dolu dolu bir bayram yaşatacaklarını söylediler. Bodrum Havalimanı'nda 29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda düzenlenen sefer sayısı 24'ten 50 ye çıktı.

75 bin iç hat yolcusu bekleniyor

Hava yoğunluğunun yaşandığı bu süreçte açıklamalarda bulunan TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketi bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu bekleniyor." dedi.

Dış hat seferleri 3 katına çıkacak



DHA'ya açıklamalarda bulunan Kayaoğlu, "Bodrum’un bu sezonda da yabancı turistlerin en önemli tatil merkezleri arasında yer almaya devam edecek. 27 Mart'ta başlayan dış hat uçuşlarının bu ay sonunda günde ortalama 20 sefere, mayıs sonundaysa günde ortalama 60 sefere çıkacak. 29 Nisan-8 Mayıs arasında Bodrum'a yurt dışından 30 bine yakın turist gelmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla Bodrum'a mayıs ayı süresince toplam 10 havayolunun İngiltere, Belçika, Almanya, Rusya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya ve Bulgaristan'dan düzenli sefer düzenlemesi bekleniyor." diye konuştu.



