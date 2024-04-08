Bodrum'da bayram yoğunluğu! Son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da bayram tatili için kentte uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki otellerde doluluk oranları yüzde 50'yi aştı.

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DHA

Ramazan Bayramı'na 1 gün kaldı...

Okulların da ara tatilde olmasıyla birlikte bayramı farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Bayramlarda 1 milyon turisti misafir eden Bodrum, bu yıl da tatilcilerin rotaları arasına girdi.

Trafik yoğunluğu artıyor

Bu nedenle bayramda eğlence mekanlarında tanınan isimlerin sahneye çıkacağı ve kent genelinde de çeşitli etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan ilçede, trafik yoğunluğu hafta sonundan itibaren arttı.

1 günde 15 bin araç geldi

İlçeye son 24 saatte 15 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Bodrum-Turgutreis istikameti Yeni Hastane Kavşağı'nda trafik, yer yer durma noktasına geldi.

Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artacağı tahmin edilirken hem polis hem de jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Otellerde doluluk oranı yüzde 50'yi aştı

Öte yandan, yarımada genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi aşarken, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ek seferlerle birlikte yurt içinden günlük 14 uçak inmeye başladı.

Bodrum'a arife gününde de yoğun araç girişi olacağı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)