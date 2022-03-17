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    Bodrum'da cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 40 kişilik 2 grup arasında çıkan ve bıçak, sopalar ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 23:38
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    Bodrum'da cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Mahallesi’nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti.

    40 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

    Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı.

    1'i AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

    Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Kavgada yaralanan Erhan K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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