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DHA

Muğla'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDA MAHSUR KALDI

Söğütlü Deresi'nde kalan 2 araç ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı sitelerin de istinat duvarları yıkıldı.

Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakanlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Riskli bölgeler arasındaki Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.