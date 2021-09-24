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    Bodrum'da çıkan yangın söndürüldü

    Bodrum ilçesinde meydana gelen yangında ekipler ve vatandaşlar yoğun çaba gösterdi. Yapılan çalışmaların ardından alevler söndürüldü.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 00:02
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    Bodrum'da çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın meydana geldi.

    Yalıkavak Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.

    VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

    Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye sevk edildi.

    İlçedeki 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile bazı vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

    Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için verilen büyük mücadelenin ardından alevler söndürüldü.

    Bodrum'da çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    Bodrum da çıkan yangın söndürüldü #1

    Bodrum da çıkan yangın söndürüldü #2

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