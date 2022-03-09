Euro
16.15
2.18%
Dolar
14.68
1.57%
Altın
945.27
-0.92%
Borsa
2037
1.30%
Bitcoin
612.115
8.13%
BTXN Coin
38.35
0.28%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı

    Gümbet Koyu'nu temizleyen 12 dalgıç, yaklaşık 1 ton katı atığı denizden çıkarırken, belediyenin temizlik personelleri ve öğrenciler de çöplerin toplanmasına yardım etti.
    • İHA
    • 09.03.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinin tüm koyları, her yıl düzenlenen "Denize en çok mavi yakışır" etkinliği kapsamında Bodrum Belediyesi dalgıçlarının katılımıyla teker teker temizleniyor.

    DENİZDEN 1 TON ATIK ÇIKARILDI

    Bu hafta Gümbet Koyu’nu temizleyen dalgıçlar, yaklaşık 1 ton katı atığı denizin dibinden çıkardı.

    Sahil kenarından temizlik yapan Bodrum Belediyesi temizlik işleri personeli ve öğrenciler de poşet poşet çöp topladı.

    12 DALGIÇ DENİZİ TEMİZLEDİ

    Denizin dibinden en çok çam şişe ve araç lastiği çıkarken, klozet ve birçok ev eşyası çıktı.

    12 dalgıcın deniz dibinden topladığı atıklar çocuklara da gösterilerek, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

    "ATILAN GELİŞİGÜZEL ATIKLAR DENİZE HASAR VERİYOR"

    Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, "Geçen yıl Gümbet’te 634 kilogram atık topladık. Bu yıl sanırım biraz daha fazla çıkacak. Bu yıl aşırı yağmur yağdı. Sokaklarımıza gelişigüzel atılan metaller hepsi yağmurla beraber denize ulaştı. Özellikle dere yataklarının olduğu yerde çok fazla atık var. İnsan gücüyle kaldırılamayacak atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bizim tek istediğimiz vatandaşlarımızdan atıklarını gelişigüzel atmamaları. Atılan gelişigüzel atıklar daha sonra denize kadar ulaşıyor." dedi.

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #1

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #2

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #3

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #4

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #5

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #6

    Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı #7


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 8 Mart 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları
    Medya

    Resmi Gazete 8 Mart 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti
    Gündem

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

    Görüş Bildir