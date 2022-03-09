Bodrum’da denizden 1 ton atık çıkarıldı

Gümbet Koyu'nu temizleyen 12 dalgıç, yaklaşık 1 ton katı atığı denizden çıkarırken, belediyenin temizlik personelleri ve öğrenciler de çöplerin toplanmasına yardım etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tüm koyları, her yıl düzenlenen "Denize en çok mavi yakışır" etkinliği kapsamında Bodrum Belediyesi dalgıçlarının katılımıyla teker teker temizleniyor.

DENİZDEN 1 TON ATIK ÇIKARILDI

Bu hafta Gümbet Koyu’nu temizleyen dalgıçlar, yaklaşık 1 ton katı atığı denizin dibinden çıkardı.

Sahil kenarından temizlik yapan Bodrum Belediyesi temizlik işleri personeli ve öğrenciler de poşet poşet çöp topladı.

12 DALGIÇ DENİZİ TEMİZLEDİ

Denizin dibinden en çok çam şişe ve araç lastiği çıkarken, klozet ve birçok ev eşyası çıktı.

12 dalgıcın deniz dibinden topladığı atıklar çocuklara da gösterilerek, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

"ATILAN GELİŞİGÜZEL ATIKLAR DENİZE HASAR VERİYOR"

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, "Geçen yıl Gümbet’te 634 kilogram atık topladık. Bu yıl sanırım biraz daha fazla çıkacak. Bu yıl aşırı yağmur yağdı. Sokaklarımıza gelişigüzel atılan metaller hepsi yağmurla beraber denize ulaştı. Özellikle dere yataklarının olduğu yerde çok fazla atık var. İnsan gücüyle kaldırılamayacak atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bizim tek istediğimiz vatandaşlarımızdan atıklarını gelişigüzel atmamaları. Atılan gelişigüzel atıklar daha sonra denize kadar ulaşıyor." dedi.



























