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    Bodrum'da denizin keyfini sokağa çıkma kısıtlamasında çıkardılar

    Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.
    • İHA
    • 05.12.2020 - 20:27
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 20:29
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    Bodrum'da denizin keyfini sokağa çıkma kısıtlamasında çıkardılar

    Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum’da güneşli bir hava da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar denize girdi.

    Kimi vatandaşların ise Kumbahçe ve Paşatarlası’nda sahillerinde balık tuttukları gözlendi.

    YASAK DEVAM EDERKEN DENİZ KEYFİ DE DURMADI

    Kimileri de güzel havayı fırsat bilip deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

    Denize girip dakikalarca suda yüzen vatandaşlar, daha sonra sahile yatıp güneşlendi.

    Bodrum da denizin keyfini sokağa çıkma kısıtlamasında çıkardılar #1

    Bodrum da denizin keyfini sokağa çıkma kısıtlamasında çıkardılar #2

    Bodrum da denizin keyfini sokağa çıkma kısıtlamasında çıkardılar #3

    Bodrum da denizin keyfini sokağa çıkma kısıtlamasında çıkardılar #4

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