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    Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 16:24
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    Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

    Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgeleri yağışlı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Bodrum'da 23 dereceyi bulan güzel hava yazdan kalma günleri devam ettiriyor.

    23 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe Plajı'nda denize girdi.

    BODRUM'DA DENİZ KEYFİ BİTMİYOR

    Bazı yabancı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları da denizin keyfini çıkardı.

    Yaz aylarını aratmayan görüntülere rastlanan plajda, bazı yerli turistler de yürüyüş yapıp, keyifli vakit geçirdi.

    Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi VİDEO

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    Bodrum da ekim ayında deniz keyfi #2

    Bodrum da ekim ayında deniz keyfi #3

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