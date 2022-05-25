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- Bodrum'da evin deposundan yılan çıktı
Bodrum'da evin deposundan yılan çıktı
Bir evin deposunda dolaşan yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal ortamına bırakıldı.
- 25.05.2022 - 17:01
- Güncelleme : 25.05.2022 - 17:31
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde yılan paniği yaşandı.
Depoda karşılaştıkları yılanı kendi çabalarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye müdahale etti
İHA'nın haberine göre ihbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi eve geldi. Hasan Demirtaş isimli itfaiye eri, depoya girerek yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan, doğal ortamına salındı.
Muğla'da evin deposuna giren yılan doğaya bırakıldı VİDEO