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    Bodrum'da evin deposundan yılan çıktı

    Bir evin deposunda dolaşan yılan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal ortamına bırakıldı.
    • 25.05.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:31
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    Bodrum'da evin deposundan yılan çıktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde yılan paniği yaşandı.

    Depoda karşılaştıkları yılanı kendi çabalarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İtfaiye müdahale etti

    İHA'nın haberine göre ihbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi eve geldi. Hasan Demirtaş isimli itfaiye eri, depoya girerek yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan, doğal ortamına salındı.

    Muğla'da evin deposuna giren yılan doğaya bırakıldı VİDEO

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