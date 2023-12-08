Sonbahar, yurdun dört bir yanında sert geçiyor.
Birçok ilde etkili olan sağanak yağmurun ardından olumsuzluklar da art arda yaşanıyor.
Yağmurdan nasibini alan illerden biri de Muğla oldu.
Kenti su bastı
Her yağmur sonrası benzer görüntülerin ortaya çıktığı Bodrum ilçesini bir kez daha su bastı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
Evlerinde mahsur kaldılar
Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı. Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı.
Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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