Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 761 firmaya ceza

DHA

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, 15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, bu yıl 1 Kasım'a kadar uzatılan inşaat yasağı sona erdi.

Bu tarih aralığında Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarımada genelinde yasağa uymayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

761 FİRMA HAKKINDA İŞLEM YAPILDI: 2 MİLYON 106 BİN 724 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, tespitlerinde uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 761 firma hakkında işlem yapıp, Kabahatler Kanunu gereği toplam 2 milyon 106 bin 724 lira para cezası uyguladı.

Yarımada genelinde inşaat faaliyetleri başlarken, ekiplerce özellikle inşaat çalışma saatlerine uyma, pazar günü çalışmama, çevreyi kirletmeme başta olmak üzere hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin denetimlerinin 1 Mayıs'a kadar aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.