Bodrum'da inşaat yasaklarına rağmen çalışmalara devam ediliyor 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında inşaat çalışmalarının yasaklandığı bölgede, yasaklara rağmen çalışmalar devam ederken bu duruma tepki gösteren turizmciler ise bir an önce denetimlerin başlaması gerektiğini belirtti.

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İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte Muğla'da turizm sezonu açıldı...

Türkiye'nin en pahalı konutlarının, villalarının ve malikanelerin satıldığı Bodrum'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Mayıs'tan itibaren inşaat çalışmaları yasaklandı.

Turizm sezonu 15 Nisan'da başlarken, inşaat yasakları da 15 Mayıs tarihinde başladı.

Yaz sezonu boyunca inşaat çalışmaları yapılamayacak

15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan yasaklarda inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yapılamayacak.

Sadece çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde ince işler ve tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin ise izin alınarak yapılabileceği ifade edildi.

Yasakları hiçe sayarak çalışmalara devam ettiler

Bodrum'da inşaat firmalarının yasakların gelmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

İnşaatlarını bitirmeye çalışan firmaların gürültü, görüntü kirliliğine devam ettiği, ağır vasıta araçlarının ise halen çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. İnşaat firmalarının yasaklara aldırış etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Turizmin olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bir an önce denetimlerin başlaması gerektiğini ve inşaat çalışmalarının turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)